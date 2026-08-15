ASML xStock 今日價格

ASML xStock (ASMLX) 今日實時價格為 $ 1,828.77，過去 24 小時內變化了 2.38%。目前 ASMLX 兌 USD 的匯率為 $ 1,828.77 每 ASMLX。

ASML xStock 目前市值在 $ 629,100 排名第 #-，流通供應量為 343.99 ASMLX。過去 24 小時內，ASMLX 的交易價格在 $ 1,828.12（低點）和 $ 1,873.53（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2,001.24，而歷史最低價為 $ 1,391.93。

短期表現方面，ASMLX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +5.49%。過去一天，總交易量達到 $ 97.69。

ASML xStock（ASMLX）市場資訊

市值 $ 629.10K$ 629.10K $ 629.10K 成交量（24H） $ 97.69$ 97.69 $ 97.69 完全稀釋市值 $ 133.97M$ 133.97M $ 133.97M 流通量 343.99 343.99 343.99 總供應量 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

ASML xStock 的目前市值為 $ 629.10K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 97.69。ASMLX 的流通量為 343.99，總供應量是 73256.43157948997，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 133.97M。