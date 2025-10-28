ask the Sandwich by Virtuals（SANWCH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002987 $ 0.00002987 $ 0.00002987 24H最低價 $ 0.00003761 $ 0.00003761 $ 0.00003761 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002987$ 0.00002987 $ 0.00002987 24H最高價 $ 0.00003761$ 0.00003761 $ 0.00003761 歷史最高 $ 0.00007472$ 0.00007472 $ 0.00007472 最低價 $ 0.00001659$ 0.00001659 $ 0.00001659 漲跌幅（1H） -1.23% 漲跌幅（1D） +8.74% 漲跌幅（7D） +58.41% 漲跌幅（7D） +58.41%

ask the Sandwich by Virtuals（SANWCH）目前實時價格為 $0.00003268。過去 24 小時內，SANWCH 的交易價格在 $ 0.00002987 至 $ 0.00003761 之間波動，市場活躍度顯著。SANWCH 的歷史最高價為 $ 0.00007472，歷史最低價為 $ 0.00001659。

從短期表現來看，SANWCH 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.23%，過去 24 小時內變動為 +8.74%，過去 7 天內累計變動為 +58.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ask the Sandwich by Virtuals（SANWCH）市場資訊

市值 $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.63K$ 32.63K $ 32.63K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

ask the Sandwich by Virtuals 的目前市值為 $ 32.63K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SANWCH 的流通量為 999.44M，總供應量是 999436564.553854，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.63K。