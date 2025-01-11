ASH 圖標

ASH 價格 (ASH)

USD

ASH (ASH) 實時價格圖表

$1.63
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-8.70%(1D)

今天 ASH (ASH) 的價格

今天 ASH (ASH) 的實時價格爲 1.63 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ASH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.90K USD
- ASH 當天價格變化爲 -8.73%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ASH (ASH) 價格表現 USD

今天內，ASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.155938309680266
在過去30天內，ASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1958438480
在過去60天內，ASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3108039990
在過去90天內，ASH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0400619598874742

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.155938309680266-8.73%
30天$ -0.1958438480-12.01%
60天$ -0.3108039990-19.06%
90天$ +0.0400619598874742+2.52%

ASH (ASH) 價格分析

ASH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.63
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$ 1.81
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$ 64.87
$ 64.87$ 64.87

-0.08%

-8.73%

-5.23%

ASH (ASH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.90K
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0.00
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什麼是ASH (ASH)

Burn.art allows you to burn NFTs for ASH, created by Murat PAK.

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ASH (ASH) 資源

官網

大家還在問：關於 ASH (ASH) 的其他問題

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ASH 兌換爲當地貨幣

1 ASH 兌換 AUD
A$2.6406
1 ASH 兌換 GBP
1.3203
1 ASH 兌換 EUR
1.5811
1 ASH 兌換 USD
$1.63
1 ASH 兌換 MYR
RM7.3187
1 ASH 兌換 TRY
57.7346
1 ASH 兌換 JPY
¥257.0021
1 ASH 兌換 RUB
165.6569
1 ASH 兌換 INR
140.4897
1 ASH 兌換 IDR
Rp26,721.3072
1 ASH 兌換 PHP
96.17
1 ASH 兌換 EGP
￡E.82.3639
1 ASH 兌換 BRL
R$9.9756
1 ASH 兌換 CAD
C$2.3472
1 ASH 兌換 BDT
198.8274
1 ASH 兌換 NGN
2,527.1194
1 ASH 兌換 UAH
68.9164
1 ASH 兌換 VES
Bs86.39
1 ASH 兌換 PKR
Rs453.9061
1 ASH 兌換 KZT
860.151
1 ASH 兌換 THB
฿56.5284
1 ASH 兌換 TWD
NT$53.9693
1 ASH 兌換 CHF
Fr1.4833
1 ASH 兌換 HKD
HK$12.6814
1 ASH 兌換 MAD
.د.م16.3652