AS Roma Fan Token 圖標

AS Roma Fan Token 價格 (ASR)

USD

AS Roma Fan Token (ASR) 實時價格圖表

$2.11
$2.11$2.11
-4.80%(1D)

今天 AS Roma Fan Token (ASR) 的價格

今天 AS Roma Fan Token (ASR) 的實時價格爲 2.11 USD。目前其市值爲 $ 13.40M USD。ASR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AS Roma Fan Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.71M USD
- AS Roma Fan Token 當天價格變化爲 -4.83%
- 其循環供應量爲 6.36M USD

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AS Roma Fan Token (ASR) 價格表現 USD

今天內，AS Roma Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.106954404155543
在過去30天內，AS Roma Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0567180660
在過去60天內，AS Roma Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0730467230
在過去90天內，AS Roma Fan Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2285437405204532

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.106954404155543-4.83%
30天$ +0.0567180660+2.69%
60天$ -0.0730467230-3.46%
90天$ +0.2285437405204532+12.15%

AS Roma Fan Token (ASR) 價格分析

AS Roma Fan Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

$ 2.21
$ 2.21$ 2.21

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

+0.70%

-4.83%

-7.22%

AS Roma Fan Token (ASR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.40M
$ 13.40M$ 13.40M

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

6.36M
6.36M 6.36M

什麼是AS Roma Fan Token (ASR)

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AS Roma Fan Token (ASR) 資源

官網

大家還在問：關於 AS Roma Fan Token (ASR) 的其他問題

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ASR 兌換爲當地貨幣

1 ASR 兌換 AUD
A$3.376
1 ASR 兌換 GBP
1.6669
1 ASR 兌換 EUR
2.0256
1 ASR 兌換 USD
$2.11
1 ASR 兌換 MYR
RM9.495
1 ASR 兌換 TRY
73.9977
1 ASR 兌換 JPY
¥331.1223
1 ASR 兌換 RUB
218.6382
1 ASR 兌換 INR
179.5188
1 ASR 兌換 IDR
Rp34,590.1584
1 ASR 兌換 PHP
124.5533
1 ASR 兌換 EGP
￡E.107.399
1 ASR 兌換 BRL
R$13.3141
1 ASR 兌換 CAD
C$3.0173
1 ASR 兌換 BDT
252.145
1 ASR 兌換 NGN
3,281.472
1 ASR 兌換 UAH
88.5567
1 ASR 兌換 VES
Bs105.5
1 ASR 兌換 PKR
Rs587.0864
1 ASR 兌換 KZT
1,102.9603
1 ASR 兌換 THB
฿72.795
1 ASR 兌換 TWD
NT$68.8282
1 ASR 兌換 CHF
Fr1.8779
1 ASR 兌換 HKD
HK$16.3947
1 ASR 兌換 MAD
.د.م21.0578