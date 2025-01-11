ARYZE eGBP 圖標

ARYZE eGBP 價格 (EGBP)

USD

ARYZE eGBP (EGBP) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 ARYZE eGBP (EGBP) 的價格

今天 ARYZE eGBP (EGBP) 的實時價格爲 1.22 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EGBP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ARYZE eGBP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.39 USD
- ARYZE eGBP 當天價格變化爲 +0.09%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ARYZE eGBP (EGBP) 價格表現 USD

今天內，ARYZE eGBP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00112321
在過去30天內，ARYZE eGBP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0393453660
在過去60天內，ARYZE eGBP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0689428100
在過去90天內，ARYZE eGBP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0647865274513923

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00112321+0.09%
30天$ -0.0393453660-3.22%
60天$ -0.0689428100-5.65%
90天$ -0.0647865274513923-5.04%

ARYZE eGBP (EGBP) 價格分析

ARYZE eGBP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.2
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$ 1.23
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$ 1.35
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-0.00%

+0.09%

-2.10%

ARYZE eGBP (EGBP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 2.39
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什麼是ARYZE eGBP (EGBP)

ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.

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ARYZE eGBP (EGBP) 資源

官網

大家還在問：關於 ARYZE eGBP (EGBP) 的其他問題

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EGBP 兌換爲當地貨幣

1 EGBP 兌換 AUD
A$1.9764
1 EGBP 兌換 GBP
0.9882
1 EGBP 兌換 EUR
1.1834
1 EGBP 兌換 USD
$1.22
1 EGBP 兌換 MYR
RM5.4778
1 EGBP 兌換 TRY
43.2124
1 EGBP 兌換 JPY
¥192.3574
1 EGBP 兌換 RUB
123.9886
1 EGBP 兌換 INR
105.1518
1 EGBP 兌換 IDR
Rp19,999.9968
1 EGBP 兌換 PHP
71.98
1 EGBP 兌換 EGP
￡E.61.6466
1 EGBP 兌換 BRL
R$7.4664
1 EGBP 兌換 CAD
C$1.7568
1 EGBP 兌換 BDT
148.8156
1 EGBP 兌換 NGN
1,891.4636
1 EGBP 兌換 UAH
51.5816
1 EGBP 兌換 VES
Bs64.66
1 EGBP 兌換 PKR
Rs339.7334
1 EGBP 兌換 KZT
643.794
1 EGBP 兌換 THB
฿42.3096
1 EGBP 兌換 TWD
NT$40.3942
1 EGBP 兌換 CHF
Fr1.1102
1 EGBP 兌換 HKD
HK$9.4916
1 EGBP 兌換 MAD
.د.م12.2488