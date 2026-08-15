ArthSwap Wrapped ASTR 今日價格

ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) 今日實時價格為 $ 0.00450095，過去 24 小時內變化了 0.63%。目前 WASTR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00450095 每 WASTR。

ArthSwap Wrapped ASTR 目前市值在 $ 113,353 排名第 #-，流通供應量為 25.19M WASTR。過去 24 小時內，WASTR 的交易價格在 $ 0.00442952（低點）和 $ 0.00456901（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 233.95，而歷史最低價為 $ 0.00442952。

短期表現方面，WASTR 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -6.54%。過去一天，總交易量達到 $ 442.60。

ArthSwap Wrapped ASTR（WASTR）市場資訊

市值 $ 113.35K$ 113.35K $ 113.35K 成交量（24H） $ 442.60$ 442.60 $ 442.60 完全稀釋市值 $ 113.35K$ 113.35K $ 113.35K 流通量 25.19M 25.19M 25.19M 總供應量 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

ArthSwap Wrapped ASTR 的目前市值為 $ 113.35K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 442.60。WASTR 的流通量為 25.19M，總供應量是 25185837.16471322，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.35K。