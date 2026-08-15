ARTFI 今日價格

ARTFI (ARTFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.67%。目前 ARTFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ARTFI。

ARTFI 目前市值在 $ 101,561 排名第 #-，流通供應量為 130.37M ARTFI。過去 24 小時內，ARTFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03891979，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ARTFI 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 +3.62%。過去一天，總交易量達到 $ 31.40K。

ARTFI（ARTFI）市場資訊

市值 $ 101.56K$ 101.56K $ 101.56K 成交量（24H） $ 31.40K$ 31.40K $ 31.40K 完全稀釋市值 $ 779.04K$ 779.04K $ 779.04K 流通量 130.37M 130.37M 130.37M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ARTFI 的目前市值為 $ 101.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 31.40K。ARTFI 的流通量為 130.37M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 779.04K。