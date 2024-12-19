Artem 價格 (ARTEM)
今天 Artem (ARTEM) 的實時價格爲 0.00363906 USD。目前其市值爲 $ 1.42M USD。ARTEM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Artem 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.51K USD
- Artem 當天價格變化爲 -2.47%
- 其循環供應量爲 389.12M USD
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今天內，Artem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Artem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000508631。
在過去60天內，Artem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000252961。
在過去90天內，Artem 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001247581733373583。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.47%
|30天
|$ -0.0000508631
|-1.39%
|60天
|$ -0.0000252961
|-0.69%
|90天
|$ -0.0001247581733373583
|-3.31%
Artem 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.14%
-2.47%
-2.95%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Artem Coin (ARTEM) is a governance token facilitating curated programs and the acquisition of blue-chip contemporary art, luxury collectibles and limited edition NFTs.
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|1 ARTEM 兌換 AUD
A$0.005822496
|1 ARTEM 兌換 GBP
￡0.0028748574
|1 ARTEM 兌換 EUR
€0.0034934976
|1 ARTEM 兌換 USD
$0.00363906
|1 ARTEM 兌換 MYR
RM0.01637577
|1 ARTEM 兌換 TRY
₺0.1276218342
|1 ARTEM 兌換 JPY
¥0.5710776858
|1 ARTEM 兌換 RUB
₽0.3770793972
|1 ARTEM 兌換 INR
₹0.3096112248
|1 ARTEM 兌換 IDR
Rp59.6567117664
|1 ARTEM 兌換 PHP
₱0.2148137118
|1 ARTEM 兌換 EGP
￡E.0.185228154
|1 ARTEM 兌換 BRL
R$0.0229624686
|1 ARTEM 兌換 CAD
C$0.0052038558
|1 ARTEM 兌換 BDT
৳0.43486767
|1 ARTEM 兌換 NGN
₦5.659466112
|1 ARTEM 兌換 UAH
₴0.1527313482
|1 ARTEM 兌換 VES
Bs0.181953
|1 ARTEM 兌換 PKR
Rs1.0125320544
|1 ARTEM 兌換 KZT
₸1.9022458338
|1 ARTEM 兌換 THB
฿0.12554757
|1 ARTEM 兌換 TWD
NT$0.1187061372
|1 ARTEM 兌換 CHF
Fr0.0032387634
|1 ARTEM 兌換 HKD
HK$0.0282754962
|1 ARTEM 兌換 MAD
.د.م0.0363178188