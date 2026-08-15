ARTDRA Coin 今日價格

ARTDRA Coin (ARTDRA) 今日實時價格為 $ 0.02046178，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ARTDRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.02046178 每 ARTDRA。

ARTDRA Coin 目前市值在 $ 4,518,580 排名第 #-，流通供應量為 220.83M ARTDRA。過去 24 小時內，ARTDRA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.108672，而歷史最低價為 $ 0.02036006。

短期表現方面，ARTDRA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 61.39。

ARTDRA Coin（ARTDRA）市場資訊

市值 $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M 成交量（24H） $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 完全稀釋市值 $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M 流通量 220.83M 220.83M 220.83M 總供應量 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

ARTDRA Coin 的目前市值為 $ 4.52M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 61.39。ARTDRA 的流通量為 220.83M，總供應量是 256000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.24M。