Arrow Token 價格 (ARROW)
今天 Arrow Token (ARROW) 的實時價格爲 0.02351273 USD。目前其市值爲 $ 121.90K USD。ARROW 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arrow Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Arrow Token 當天價格變化爲 +25.35%
- 其循環供應量爲 5.19M USD
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今天內，Arrow Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0047546。
在過去30天內，Arrow Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012833177。
在過去60天內，Arrow Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0116069933。
在過去90天內，Arrow Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04808977449213747。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0047546
|+25.35%
|30天
|$ +0.0012833177
|+5.46%
|60天
|$ -0.0116069933
|-49.36%
|90天
|$ -0.04808977449213747
|-67.16%
Arrow Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+10.39%
+25.35%
+13.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.
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|1 ARROW 兌換 VND
₫602.88990993
|1 ARROW 兌換 AUD
A$0.0373852407
|1 ARROW 兌換 GBP
￡0.0178696748
|1 ARROW 兌換 EUR
€0.0206912024
|1 ARROW 兌換 USD
$0.02351273
|1 ARROW 兌換 MYR
RM0.1039262666
|1 ARROW 兌換 TRY
₺0.8916027216
|1 ARROW 兌換 JPY
¥3.3743118823
|1 ARROW 兌換 RUB
₽1.9557888814
|1 ARROW 兌換 INR
₹2.0211542708
|1 ARROW 兌換 IDR
Rp391.8786765818
|1 ARROW 兌換 KRW
₩33.3986573285
|1 ARROW 兌換 PHP
₱1.3444579014
|1 ARROW 兌換 EGP
￡E.1.2057327944
|1 ARROW 兌換 BRL
R$0.1377845978
|1 ARROW 兌換 CAD
C$0.0324475674
|1 ARROW 兌換 BDT
৳2.8509185125
|1 ARROW 兌換 NGN
₦37.3810084086
|1 ARROW 兌換 UAH
₴0.9713108763
|1 ARROW 兌換 VES
Bs1.66940383
|1 ARROW 兌換 PKR
Rs6.5786267267
|1 ARROW 兌換 KZT
₸12.1259851156
|1 ARROW 兌換 THB
฿0.7869710731
|1 ARROW 兌換 TWD
NT$0.7611070701
|1 ARROW 兌換 AED
د.إ0.0862917191
|1 ARROW 兌換 CHF
Fr0.0190453113
|1 ARROW 兌換 HKD
HK$0.1822236575
|1 ARROW 兌換 MAD
.د.م0.2181981344
|1 ARROW 兌換 MXN
$0.477308419