ArQmA 圖標

ArQmA 價格 (ARQ)

USD

ArQmA (ARQ) 實時價格圖表

$0.00685024
$0.00685024$0.00685024
+5.10%(1D)

今天 ArQmA (ARQ) 的價格

今天 ArQmA (ARQ) 的實時價格爲 0.00685024 USD。目前其市值爲 $ 187.36K USD。ARQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ArQmA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.82 USD
- ArQmA 當天價格變化爲 +5.15%
- 其循環供應量爲 27.34M USD

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ArQmA (ARQ) 價格表現 USD

今天內，ArQmA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00033537
在過去30天內，ArQmA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0011058753
在過去60天內，ArQmA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0101078202
在過去90天內，ArQmA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0046599402844156537

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00033537+5.15%
30天$ +0.0011058753+16.14%
60天$ +0.0101078202+147.55%
90天$ +0.0046599402844156537+212.75%

ArQmA (ARQ) 價格分析

ArQmA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00650944
$ 0.00650944$ 0.00650944

$ 0.00754146
$ 0.00754146$ 0.00754146

$ 0.213168
$ 0.213168$ 0.213168

+2.38%

+5.15%

-0.35%

ArQmA (ARQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 187.36K
$ 187.36K$ 187.36K

$ 20.82
$ 20.82$ 20.82

27.34M
27.34M 27.34M

什麼是ArQmA (ARQ)

ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.

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ArQmA (ARQ) 資源

官網

大家還在問：關於 ArQmA (ARQ) 的其他問題

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ARQ 兌換爲當地貨幣

1 ARQ 兌換 AUD
A$0.0110973888
1 ARQ 兌換 GBP
0.0055486944
1 ARQ 兌換 EUR
0.0066447328
1 ARQ 兌換 USD
$0.00685024
1 ARQ 兌換 MYR
RM0.0307575776
1 ARQ 兌換 TRY
0.2426355008
1 ARQ 兌換 JPY
¥1.0800773408
1 ARQ 兌換 RUB
0.6961898912
1 ARQ 兌換 INR
0.5904221856
1 ARQ 兌換 IDR
Rp112.2989984256
1 ARQ 兌換 PHP
0.40416416
1 ARQ 兌換 EGP
￡E.0.3461426272
1 ARQ 兌換 BRL
R$0.0419234688
1 ARQ 兌換 CAD
C$0.0098643456
1 ARQ 兌換 BDT
0.8355922752
1 ARQ 兌換 NGN
10.6204750912
1 ARQ 兌換 UAH
0.2896281472
1 ARQ 兌換 VES
Bs0.36306272
1 ARQ 兌換 PKR
Rs1.9075863328
1 ARQ 兌換 KZT
3.614871648
1 ARQ 兌換 THB
฿0.2375663232
1 ARQ 兌換 TWD
NT$0.2268114464
1 ARQ 兌換 CHF
Fr0.0062337184
1 ARQ 兌換 HKD
HK$0.0532948672
1 ARQ 兌換 MAD
.د.م0.0687764096