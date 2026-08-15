Arqen 今日價格

Arqen (ARQ) 今日實時價格為 $ 0.00783257，過去 24 小時內變化了 9.51%。目前 ARQ 兌 USD 的匯率為 $ 0.00783257 每 ARQ。

Arqen 目前市值在 $ 642,233 排名第 #-，流通供應量為 82.00M ARQ。過去 24 小時內，ARQ 的交易價格在 $ 0.00764276（低點）和 $ 0.00866521（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01398605，而歷史最低價為 $ 0.00540181。

短期表現方面，ARQ 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +2.79%。過去一天，總交易量達到 $ 57.49K。

Arqen（ARQ）市場資訊

市值 $ 642.23K$ 642.23K $ 642.23K 成交量（24H） $ 57.49K$ 57.49K $ 57.49K 完全稀釋市值 $ 783.21K$ 783.21K $ 783.21K 流通量 82.00M 82.00M 82.00M 總供應量 99,999,995.61896 99,999,995.61896 99,999,995.61896

Arqen 的目前市值為 $ 642.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 57.49K。ARQ 的流通量為 82.00M，總供應量是 99999995.61896，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 783.21K。