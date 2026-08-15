ArmaraOS 今日價格

ArmaraOS (ARMARA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.01%。目前 ARMARA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ARMARA。

ArmaraOS 目前市值在 $ 770,114 排名第 #-，流通供應量為 959.99M ARMARA。過去 24 小時內，ARMARA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00133119，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ARMARA 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 +2.90%。過去一天，總交易量達到 $ 6.10K。

ArmaraOS（ARMARA）市場資訊

市值 $ 770.11K$ 770.11K $ 770.11K 成交量（24H） $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K 完全稀釋市值 $ 770.11K$ 770.11K $ 770.11K 流通量 959.99M 959.99M 959.99M 總供應量 959,993,728.259918 959,993,728.259918 959,993,728.259918

ArmaraOS 的目前市值為 $ 770.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.10K。ARMARA 的流通量為 959.99M，總供應量是 959993728.259918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 770.11K。