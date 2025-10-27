Ariva（ARV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） -14.91% 漲跌幅（7D） -2.49% 漲跌幅（7D） -2.49%

Ariva（ARV）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ARV 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ARV 的歷史最高價為 $ 0.00141842，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ARV 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 -14.91%，過去 7 天內累計變動為 -2.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Ariva（ARV）市場資訊

市值 $ 330.43K$ 330.43K $ 330.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 426.47K$ 426.47K $ 426.47K 流通量 72.55B 72.55B 72.55B 總供應量 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Ariva 的目前市值為 $ 330.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARV 的流通量為 72.55B，總供應量是 93639999939.04，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 426.47K。