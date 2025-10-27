Aria Premier Launch（APL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.942788 24H最高價 $ 0.960918 歷史最高 $ 1.005 最低價 $ 0.782058 漲跌幅（1H） +1.25% 漲跌幅（1D） +1.33% 漲跌幅（7D） +4.29%

Aria Premier Launch（APL）目前實時價格為 $0.960916。過去 24 小時內，APL 的交易價格在 $ 0.942788 至 $ 0.960918 之間波動，市場活躍度顯著。APL 的歷史最高價為 $ 1.005，歷史最低價為 $ 0.782058。

從短期表現來看，APL 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.25%，過去 24 小時內變動為 +1.33%，過去 7 天內累計變動為 +4.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aria Premier Launch（APL）市場資訊

市值 $ 10.38M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.38M 流通量 10.80M 總供應量 10,798,041.99797505

Aria Premier Launch 的目前市值為 $ 10.38M, 它過去 24 小時的交易量為 --。APL 的流通量為 10.80M，總供應量是 10798041.99797505，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.38M。