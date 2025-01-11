aRIA Currency 價格 (RIA)
今天 aRIA Currency (RIA) 的實時價格爲 0.02737182 USD。目前其市值爲 $ 30.26K USD。RIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
aRIA Currency 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 159.60 USD
- aRIA Currency 當天價格變化爲 -27.56%
- 其循環供應量爲 1.10M USD
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今天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01041872961659904。
在過去30天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037196907。
在過去60天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160061315。
在過去90天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05813067138904019。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.01041872961659904
|-27.56%
|30天
|$ -0.0037196907
|-13.58%
|60天
|$ -0.0160061315
|-58.47%
|90天
|$ -0.05813067138904019
|-67.98%
aRIA Currency 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
-27.56%
-32.82%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 RIA 兌換 AUD
A$0.0443423484
|1 RIA 兌換 GBP
￡0.0221711742
|1 RIA 兌換 EUR
€0.0265506654
|1 RIA 兌換 USD
$0.02737182
|1 RIA 兌換 MYR
RM0.1228994718
|1 RIA 兌換 TRY
₺0.9695098644
|1 RIA 兌換 JPY
¥4.3157148594
|1 RIA 兌換 RUB
₽2.7817980666
|1 RIA 兌換 INR
₹2.3591771658
|1 RIA 兌換 IDR
Rp448.7182888608
|1 RIA 兌換 PHP
₱1.61493738
|1 RIA 兌換 EGP
￡E.1.3830980646
|1 RIA 兌換 BRL
R$0.1675155384
|1 RIA 兌換 CAD
C$0.0394154208
|1 RIA 兌換 BDT
৳3.3388146036
|1 RIA 兌換 NGN
₦42.4367222916
|1 RIA 兌換 UAH
₴1.1572805496
|1 RIA 兌換 VES
Bs1.45070646
|1 RIA 兌換 PKR
Rs7.6222307154
|1 RIA 兌換 KZT
₸14.444109414
|1 RIA 兌換 THB
฿0.9492547176
|1 RIA 兌換 TWD
NT$0.9062809602
|1 RIA 兌換 CHF
Fr0.0249083562
|1 RIA 兌換 HKD
HK$0.2129527596
|1 RIA 兌換 MAD
.د.م0.2748130728