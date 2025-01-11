aRIA Currency 圖標

aRIA Currency 價格 (RIA)

USD

aRIA Currency (RIA) 實時價格圖表

$0.02737182
$0.02737182$0.02737182
-27.50%(1D)

今天 aRIA Currency (RIA) 的價格

今天 aRIA Currency (RIA) 的實時價格爲 0.02737182 USD。目前其市值爲 $ 30.26K USD。RIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
aRIA Currency 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 159.60 USD
- aRIA Currency 當天價格變化爲 -27.56%
- 其循環供應量爲 1.10M USD

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aRIA Currency (RIA) 價格表現 USD

今天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01041872961659904
在過去30天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0037196907
在過去60天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0160061315
在過去90天內，aRIA Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.05813067138904019

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01041872961659904-27.56%
30天$ -0.0037196907-13.58%
60天$ -0.0160061315-58.47%
90天$ -0.05813067138904019-67.98%

aRIA Currency (RIA) 價格分析

aRIA Currency 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02198299
$ 0.02198299$ 0.02198299

$ 0.03795665
$ 0.03795665$ 0.03795665

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

-0.01%

-27.56%

-32.82%

aRIA Currency (RIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 30.26K
$ 30.26K$ 30.26K

$ 159.60
$ 159.60$ 159.60

1.10M
1.10M 1.10M

什麼是aRIA Currency (RIA)

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aRIA Currency (RIA) 資源

官網

大家還在問：關於 aRIA Currency (RIA) 的其他問題

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RIA 兌換爲當地貨幣

1 RIA 兌換 AUD
A$0.0443423484
1 RIA 兌換 GBP
0.0221711742
1 RIA 兌換 EUR
0.0265506654
1 RIA 兌換 USD
$0.02737182
1 RIA 兌換 MYR
RM0.1228994718
1 RIA 兌換 TRY
0.9695098644
1 RIA 兌換 JPY
¥4.3157148594
1 RIA 兌換 RUB
2.7817980666
1 RIA 兌換 INR
2.3591771658
1 RIA 兌換 IDR
Rp448.7182888608
1 RIA 兌換 PHP
1.61493738
1 RIA 兌換 EGP
￡E.1.3830980646
1 RIA 兌換 BRL
R$0.1675155384
1 RIA 兌換 CAD
C$0.0394154208
1 RIA 兌換 BDT
3.3388146036
1 RIA 兌換 NGN
42.4367222916
1 RIA 兌換 UAH
1.1572805496
1 RIA 兌換 VES
Bs1.45070646
1 RIA 兌換 PKR
Rs7.6222307154
1 RIA 兌換 KZT
14.444109414
1 RIA 兌換 THB
฿0.9492547176
1 RIA 兌換 TWD
NT$0.9062809602
1 RIA 兌換 CHF
Fr0.0249083562
1 RIA 兌換 HKD
HK$0.2129527596
1 RIA 兌換 MAD
.د.م0.2748130728