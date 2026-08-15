Areal Finance 今日價格

Areal Finance (ARL) 今日實時價格為 $ 0.00138117，過去 24 小時內變化了 1.92%。目前 ARL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00138117 每 ARL。

Areal Finance 目前市值在 $ 23,980 排名第 #-，流通供應量為 17.36M ARL。過去 24 小時內，ARL 的交易價格在 $ 0.00135498（低點）和 $ 0.00138166（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00859141，而歷史最低價為 $ 0.00124995。

短期表現方面，ARL 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +9.49%。過去一天，總交易量達到 $ 20.07。

Areal Finance（ARL）市場資訊

市值 $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K 成交量（24H） $ 20.07$ 20.07 $ 20.07 完全稀釋市值 $ 35.62K$ 35.62K $ 35.62K 流通量 17.36M 17.36M 17.36M 總供應量 25,790,675.161144 25,790,675.161144 25,790,675.161144

Areal Finance 的目前市值為 $ 23.98K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 20.07。ARL 的流通量為 17.36M，總供應量是 25790675.161144，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.62K。