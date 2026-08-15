Archway 今日價格

Archway (ARCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.48%。目前 ARCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ARCH。

Archway 目前市值在 $ 125,016 排名第 #-，流通供應量為 290.44M ARCH。過去 24 小時內，ARCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.277883，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ARCH 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -2.89%。過去一天，總交易量達到 $ 23.18。

Archway（ARCH）市場資訊

市值 $ 125.02K$ 125.02K $ 125.02K 成交量（24H） $ 23.18$ 23.18 $ 23.18 完全稀釋市值 $ 430.43K$ 430.43K $ 430.43K 流通量 290.44M 290.44M 290.44M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Archway 的目前市值為 $ 125.02K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.18。ARCH 的流通量為 290.44M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 430.43K。