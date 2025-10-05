Archie the Cigar Poodle（ARCHIE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價
歷史最高 $ 0.00008917 最低價 $ 0.00001433
漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

Archie the Cigar Poodle（ARCHIE）目前實時價格為 $0.00001667。過去 24 小時內，ARCHIE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ARCHIE 的歷史最高價為 $ 0.00008917，歷史最低價為 $ 0.00001433。

從短期表現來看，ARCHIE 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Archie the Cigar Poodle（ARCHIE）市場資訊

市值 $ 16.28K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 16.28K 流通量 976.74M 總供應量 976,735,590.642499

Archie the Cigar Poodle 的目前市值為 $ 16.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARCHIE 的流通量為 976.74M，總供應量是 976735590.642499，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.28K。