ArcheriumAi（ARCA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00010284 $ 0.00010284 $ 0.00010284 24H最低價 $ 0.00010692 $ 0.00010692 $ 0.00010692 24H最高價 24H最低價 $ 0.00010284$ 0.00010284 $ 0.00010284 24H最高價 $ 0.00010692$ 0.00010692 $ 0.00010692 歷史最高 $ 0.01600777$ 0.01600777 $ 0.01600777 最低價 $ 0.00007191$ 0.00007191 $ 0.00007191 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +3.97% 漲跌幅（7D） -10.54% 漲跌幅（7D） -10.54%

ArcheriumAi（ARCA）目前實時價格為 $0.00010692。過去 24 小時內，ARCA 的交易價格在 $ 0.00010284 至 $ 0.00010692 之間波動，市場活躍度顯著。ARCA 的歷史最高價為 $ 0.01600777，歷史最低價為 $ 0.00007191。

從短期表現來看，ARCA 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +3.97%，過去 7 天內累計變動為 -10.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ArcheriumAi（ARCA）市場資訊

市值 $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.69K$ 10.69K $ 10.69K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ArcheriumAi 的目前市值為 $ 10.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ARCA 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.69K。