Arcane 今日價格

Arcane (ARCANE) 今日實時價格為 $ 0.00787251，過去 24 小時內變化了 0.50%。目前 ARCANE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00787251 每 ARCANE。

Arcane 目前市值在 $ 6,615,697 排名第 #-，流通供應量為 840.00M ARCANE。過去 24 小時內，ARCANE 的交易價格在 $ 0.00782613（低點）和 $ 0.00797043（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0164429，而歷史最低價為 $ 0.00704055。

短期表現方面，ARCANE 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -16.86%。過去一天，總交易量達到 $ 787.66。

Arcane（ARCANE）市場資訊

市值 $ 6.62M$ 6.62M $ 6.62M 成交量（24H） $ 787.66$ 787.66 $ 787.66 完全稀釋市值 $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M 流通量 840.00M 840.00M 840.00M 總供應量 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

Arcane 的目前市值為 $ 6.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 787.66。ARCANE 的流通量為 840.00M，總供應量是 999999963.6330898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.88M。