Arcana arcUSD 價格 (ARCUSD)
今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的實時價格爲 0.99936 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARCUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arcana arcUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.49K USD
- Arcana arcUSD 當天價格變化爲 +0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00075032。
在過去30天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068102386。
在過去60天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036455653。
在過去90天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011777118113652。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00075032
|+0.08%
|30天
|$ +0.0068102386
|+0.68%
|60天
|$ -0.0036455653
|-0.36%
|90天
|$ -0.0011777118113652
|-0.11%
Arcana arcUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+0.08%
+0.06%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.
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|1 ARCUSD 兌換 AUD
A$1.6189632
|1 ARCUSD 兌換 GBP
￡0.8094816
|1 ARCUSD 兌換 EUR
€0.9693792
|1 ARCUSD 兌換 USD
$0.99936
|1 ARCUSD 兌換 MYR
RM4.4871264
|1 ARCUSD 兌換 TRY
₺35.3973312
|1 ARCUSD 兌換 JPY
¥157.5690912
|1 ARCUSD 兌換 RUB
₽101.5649568
|1 ARCUSD 兌換 INR
₹86.1348384
|1 ARCUSD 兌換 IDR
Rp16,382.9481984
|1 ARCUSD 兌換 PHP
₱58.96224
|1 ARCUSD 兌換 EGP
￡E.50.4976608
|1 ARCUSD 兌換 BRL
R$6.1160832
|1 ARCUSD 兌換 CAD
C$1.4390784
|1 ARCUSD 兌換 BDT
৳121.9019328
|1 ARCUSD 兌換 NGN
₦1,549.3877568
|1 ARCUSD 兌換 UAH
₴42.2529408
|1 ARCUSD 兌換 VES
Bs52.96608
|1 ARCUSD 兌換 PKR
Rs278.2917792
|1 ARCUSD 兌換 KZT
₸527.362272
|1 ARCUSD 兌換 THB
฿34.6578048
|1 ARCUSD 兌換 TWD
NT$33.0888096
|1 ARCUSD 兌換 CHF
Fr0.9094176
|1 ARCUSD 兌換 HKD
HK$7.7750208
|1 ARCUSD 兌換 MAD
.د.م10.0335744