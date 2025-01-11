Arcana arcUSD 圖標

Arcana arcUSD 價格 (ARCUSD)

USD

Arcana arcUSD (ARCUSD) 實時價格圖表

$0.99936
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0.00%(1D)

今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的價格

今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的實時價格爲 0.99936 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ARCUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arcana arcUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 13.49K USD
- Arcana arcUSD 當天價格變化爲 +0.08%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Arcana arcUSD (ARCUSD) 價格表現 USD

今天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00075032
在過去30天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0068102386
在過去60天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0036455653
在過去90天內，Arcana arcUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0011777118113652

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00075032+0.08%
30天$ +0.0068102386+0.68%
60天$ -0.0036455653-0.36%
90天$ -0.0011777118113652-0.11%

Arcana arcUSD (ARCUSD) 價格分析

Arcana arcUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.993344
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$ 1.004
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$ 1.05
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-0.01%

+0.08%

+0.06%

Arcana arcUSD (ARCUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 13.49K
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什麼是Arcana arcUSD (ARCUSD)

Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.

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Arcana arcUSD (ARCUSD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的其他問題

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ARCUSD 兌換爲當地貨幣

1 ARCUSD 兌換 AUD
A$1.6189632
1 ARCUSD 兌換 GBP
0.8094816
1 ARCUSD 兌換 EUR
0.9693792
1 ARCUSD 兌換 USD
$0.99936
1 ARCUSD 兌換 MYR
RM4.4871264
1 ARCUSD 兌換 TRY
35.3973312
1 ARCUSD 兌換 JPY
¥157.5690912
1 ARCUSD 兌換 RUB
101.5649568
1 ARCUSD 兌換 INR
86.1348384
1 ARCUSD 兌換 IDR
Rp16,382.9481984
1 ARCUSD 兌換 PHP
58.96224
1 ARCUSD 兌換 EGP
￡E.50.4976608
1 ARCUSD 兌換 BRL
R$6.1160832
1 ARCUSD 兌換 CAD
C$1.4390784
1 ARCUSD 兌換 BDT
121.9019328
1 ARCUSD 兌換 NGN
1,549.3877568
1 ARCUSD 兌換 UAH
42.2529408
1 ARCUSD 兌換 VES
Bs52.96608
1 ARCUSD 兌換 PKR
Rs278.2917792
1 ARCUSD 兌換 KZT
527.362272
1 ARCUSD 兌換 THB
฿34.6578048
1 ARCUSD 兌換 TWD
NT$33.0888096
1 ARCUSD 兌換 CHF
Fr0.9094176
1 ARCUSD 兌換 HKD
HK$7.7750208
1 ARCUSD 兌換 MAD
.د.م10.0335744