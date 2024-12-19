Arata AGI 價格 (ARATA)
今天 Arata AGI (ARATA) 的實時價格爲 0.03418431 USD。目前其市值爲 $ 239.01K USD。ARATA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Arata AGI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.06K USD
- Arata AGI 當天價格變化爲 -9.21%
- 其循環供應量爲 7.00M USD
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今天內，Arata AGI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00347008211536076。
在過去30天內，Arata AGI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0326348070。
在過去60天內，Arata AGI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Arata AGI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00347008211536076
|-9.21%
|30天
|$ -0.0326348070
|-95.46%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Arata AGI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.52%
-9.21%
-51.44%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments
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|1 ARATA 兌換 AUD
A$0.054694896
|1 ARATA 兌換 GBP
￡0.0270056049
|1 ARATA 兌換 EUR
€0.0328169376
|1 ARATA 兌換 USD
$0.03418431
|1 ARATA 兌換 MYR
RM0.153829395
|1 ARATA 兌換 TRY
₺1.1988437517
|1 ARATA 兌換 JPY
¥5.3672785131
|1 ARATA 兌換 RUB
₽3.5462803194
|1 ARATA 兌換 INR
₹2.9084010948
|1 ARATA 兌換 IDR
Rp560.3984349264
|1 ARATA 兌換 PHP
₱2.0178998193
|1 ARATA 兌換 EGP
￡E.1.739981379
|1 ARATA 兌換 BRL
R$0.2157029961
|1 ARATA 兌換 CAD
C$0.0488835633
|1 ARATA 兌換 BDT
৳4.085025045
|1 ARATA 兌換 NGN
₦53.163438912
|1 ARATA 兌換 UAH
₴1.4347154907
|1 ARATA 兌換 VES
Bs1.7092155
|1 ARATA 兌換 PKR
Rs9.5114424144
|1 ARATA 兌換 KZT
₸17.8691643663
|1 ARATA 兌換 THB
฿1.179358695
|1 ARATA 兌換 TWD
NT$1.1150921922
|1 ARATA 兌換 CHF
Fr0.0304240359
|1 ARATA 兌換 HKD
HK$0.2656120887
|1 ARATA 兌換 MAD
.د.م0.3411594138