ArAIstotle 今日價格

ArAIstotle (FACY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.89%。目前 FACY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FACY。

ArAIstotle 目前市值在 $ 582,134 排名第 #-，流通供應量為 772.19M FACY。過去 24 小時內，FACY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.082839，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FACY 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -0.83%。過去一天，總交易量達到 $ 375.40K。

ArAIstotle（FACY）市場資訊

市值 $ 582.13K$ 582.13K $ 582.13K 成交量（24H） $ 375.40K$ 375.40K $ 375.40K 完全稀釋市值 $ 753.87K$ 753.87K $ 753.87K 流通量 772.19M 772.19M 772.19M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ArAIstotle 的目前市值為 $ 582.13K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 375.40K。FACY 的流通量為 772.19M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 753.87K。