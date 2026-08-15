Arai 今日價格

Arai (AA) 今日實時價格為 $ 0.01996688，過去 24 小時內變化了 7.72%。目前 AA 兌 USD 的匯率為 $ 0.01996688 每 AA。

Arai 目前市值在 $ 2,885,211 排名第 #-，流通供應量為 144.50M AA。過去 24 小時內，AA 的交易價格在 $ 0.0186457（低點）和 $ 0.02213893（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.194897，而歷史最低價為 $ 0.00407646。

短期表現方面，AA 在過去一小時內波動了 -0.44%，過去7 天內波動了 -5.28%。過去一天，總交易量達到 $ 604.37K。

Arai（AA）市場資訊

市值 $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M 成交量（24H） $ 604.37K$ 604.37K $ 604.37K 完全稀釋市值 $ 19.97M$ 19.97M $ 19.97M 流通量 144.50M 144.50M 144.50M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Arai 的目前市值為 $ 2.89M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 604.37K。AA 的流通量為 144.50M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.97M。