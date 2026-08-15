Aquabank bTether 今日價格

Aquabank bTether (BUSDT) 今日實時價格為 $ 0.999577，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 BUSDT 兌 USD 的匯率為 $ 0.999577 每 BUSDT。

Aquabank bTether 目前市值在 $ 314,325 排名第 #-，流通供應量為 314.47K BUSDT。過去 24 小時內，BUSDT 的交易價格在 $ 0.995921（低點）和 $ 1.002（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.028，而歷史最低價為 $ 0.982483。

短期表現方面，BUSDT 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 39.93K。

Aquabank bTether（BUSDT）市場資訊

市值 $ 314.33K$ 314.33K $ 314.33K 成交量（24H） $ 39.93K$ 39.93K $ 39.93K 完全稀釋市值 $ 314.33K$ 314.33K $ 314.33K 流通量 314.47K 314.47K 314.47K 總供應量 314,465.4274 314,465.4274 314,465.4274

Aquabank bTether 的目前市值為 $ 314.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 39.93K。BUSDT 的流通量為 314.47K，總供應量是 314465.4274，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 314.33K。