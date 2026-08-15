Aquabank bCircle 今日價格

Aquabank bCircle (BUSDC) 今日實時價格為 $ 0.99898，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 BUSDC 兌 USD 的匯率為 $ 0.99898 每 BUSDC。

Aquabank bCircle 目前市值在 $ 202,011 排名第 #-，流通供應量為 202.22K BUSDC。過去 24 小時內，BUSDC 的交易價格在 $ 0.990887（低點）和 $ 1.001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.031，而歷史最低價為 $ 0.984008。

短期表現方面，BUSDC 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 107.50K。

Aquabank bCircle（BUSDC）市場資訊

市值 $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K 成交量（24H） $ 107.50K$ 107.50K $ 107.50K 完全稀釋市值 $ 202.01K$ 202.01K $ 202.01K 流通量 202.22K 202.22K 202.22K 總供應量 202,222.320885 202,222.320885 202,222.320885

Aquabank bCircle 的目前市值為 $ 202.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 107.50K。BUSDC 的流通量為 202.22K，總供應量是 202222.320885，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 202.01K。