Aquabank bAUSD 今日價格

Aquabank bAUSD (BAUSD) 今日實時價格為 $ 0.999043，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 BAUSD 兌 USD 的匯率為 $ 0.999043 每 BAUSD。

Aquabank bAUSD 目前市值在 $ 120,727 排名第 #-，流通供應量為 120.85K BAUSD。過去 24 小時內，BAUSD 的交易價格在 $ 0.994894（低點）和 $ 1.001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.005，而歷史最低價為 $ 0.993179。

短期表現方面，BAUSD 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 -0.03%。過去一天，總交易量達到 $ 94.59K。

Aquabank bAUSD（BAUSD）市場資訊

市值 $ 120.73K$ 120.73K $ 120.73K 成交量（24H） $ 94.59K$ 94.59K $ 94.59K 完全稀釋市值 $ 120.73K$ 120.73K $ 120.73K 流通量 120.85K 120.85K 120.85K 總供應量 120,845.079582 120,845.079582 120,845.079582

Aquabank bAUSD 的目前市值為 $ 120.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 94.59K。BAUSD 的流通量為 120.85K，總供應量是 120845.079582，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.73K。