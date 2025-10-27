APX（APX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 1.19 24H最高價 $ 1.23 歷史最高 $ 2.42 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -1.15% 漲跌幅（1D） +0.60% 漲跌幅（7D） +1.27%

APX（APX）目前實時價格為 $1.21。過去 24 小時內，APX 的交易價格在 $ 1.19 至 $ 1.23 之間波動，市場活躍度顯著。APX 的歷史最高價為 $ 2.42，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，APX 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.15%，過去 24 小時內變動為 +0.60%，過去 7 天內累計變動為 +1.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

APX（APX）市場資訊

市值 $ 45.34M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.81B 流通量 37.47M 總供應量 3,975,255,603.427746

APX 的目前市值為 $ 45.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。APX 的流通量為 37.47M，總供應量是 3975255603.427746，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.81B。