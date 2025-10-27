APX 目前實時價格為 1.21 USD。跟蹤 APX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 APX 價格趨勢。APX 目前實時價格為 1.21 USD。跟蹤 APX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 APX 價格趨勢。

APX 價格 (APX)

1 APX 兌換為 USD 的實時價格：

$1.21
$1.21
+0.60%1D
APX (APX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:01:10 (UTC+8)

APX（APX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.19
$ 1.19
24H最低價
$ 1.23
$ 1.23
24H最高價

$ 1.19
$ 1.19

$ 1.23
$ 1.23

$ 2.42
$ 2.42

$ 0
$ 0

-1.15%

+0.60%

+1.27%

+1.27%

APX（APX）目前實時價格為 $1.21。過去 24 小時內，APX 的交易價格在 $ 1.19$ 1.23 之間波動，市場活躍度顯著。APX 的歷史最高價為 $ 2.42，歷史最低價為 $ 0

從短期表現來看，APX 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.15%，過去 24 小時內變動為 +0.60%，過去 7 天內累計變動為 +1.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

APX（APX）市場資訊

$ 45.34M
$ 45.34M

--
--

$ 4.81B
$ 4.81B

37.47M
37.47M

3,975,255,603.427746
3,975,255,603.427746

APX 的目前市值為 $ 45.34M, 它過去 24 小時的交易量為 --。APX 的流通量為 37.47M，總供應量是 3975255603.427746，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.81B

APX（APX）價格歷史 USD

今天內，APX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00721495
在過去30天內，APX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.4676504800
在過去60天內，APX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +20.6217523050
在過去90天內，APX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +1.1206176084505923

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00721495+0.60%
30天$ -0.4676504800-38.64%
60天$ +20.6217523050+1,704.28%
90天$ +1.1206176084505923+1,253.73%

什麼是APX (APX)

APX launched on 21 December 2021. A total supply of 10 billion APX will be minted. The first listing DEX for APX is PancakeSwap, for a listing price of $0.0004. The bulk of the tokens will be minted via trading rewards on ApolloX.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

APX (APX) 資源

官網

APX 價格預測 (USD)

APX（APX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 APX（APX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 APX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 APX 價格預測

APX 兌換為當地貨幣

APX（APX）代幣經濟

了解 APX（APX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 APX 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 APX (APX) 的其他問題

APX（APX）今日價格是多少？
APX 實時價格為 1.21 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 APX 兌 USD 的價格是多少？
目前 APX 兌 USD 的價格為 $ 1.21。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
APX 的市值是多少？
APX 的市值為 $ 45.34M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
APX 的流通供應量是多少？
APX 的流通供應量為 37.47M USD
APX 的歷史最高價（ATH）是多少？
APX 的歷史最高價是 2.42 USD
APX 的歷史最低價（ATL）是多少？
APX 的歷史最低價是 0 USD
APX 的交易量是多少？
APX 的 24 小時實時交易量為 -- USD
APX 今年會漲嗎？
APX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 APX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:01:10 (UTC+8)

