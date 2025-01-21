Apu Gurl 圖標

Apu Gurl 價格 (APUGURL)

USD

Apu Gurl (APUGURL) 實時價格圖表

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-8.00%(1D)

今天 Apu Gurl (APUGURL) 的價格

今天 Apu Gurl (APUGURL) 的實時價格爲 0.00000307 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。APUGURL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Apu Gurl 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.45K USD
- Apu Gurl 當天價格變化爲 -8.05%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Apu Gurl (APUGURL) 價格表現 USD

今天內，Apu Gurl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Apu Gurl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000004674
在過去60天內，Apu Gurl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000023590
在過去90天內，Apu Gurl 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00001085428982563092

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-8.05%
30天$ -0.0000004674-15.22%
60天$ -0.0000023590-76.84%
90天$ -0.00001085428982563092-77.95%

Apu Gurl (APUGURL) 價格分析

Apu Gurl 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00000302
$ 0.00000302$ 0.00000302

$ 0.00000335
$ 0.00000335$ 0.00000335

$ 0.00002219
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-8.05%

-14.77%

Apu Gurl (APUGURL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 2.45K
$ 2.45K$ 2.45K

0.00
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什麼是Apu Gurl (APUGURL)

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Apu Gurl (APUGURL) 資源

官網

大家還在問：關於 Apu Gurl (APUGURL) 的其他問題

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APUGURL 兌換爲當地貨幣

1 APUGURL 兌換 AUD
A$0.000004912
1 APUGURL 兌換 GBP
0.0000024867
1 APUGURL 兌換 EUR
0.0000029472
1 APUGURL 兌換 USD
$0.00000307
1 APUGURL 兌換 MYR
RM0.0000137229
1 APUGURL 兌換 TRY
0.0001093534
1 APUGURL 兌換 JPY
¥0.0004778762
1 APUGURL 兌換 RUB
0.000307921
1 APUGURL 兌換 INR
0.0002656471
1 APUGURL 兌換 IDR
Rp0.0503278608
1 APUGURL 兌換 PHP
0.0001793801
1 APUGURL 兌換 EGP
￡E.0.0001543596
1 APUGURL 兌換 BRL
R$0.0000185121
1 APUGURL 兌換 CAD
C$0.0000044208
1 APUGURL 兌換 BDT
0.0003743251
1 APUGURL 兌換 NGN
0.0047670653
1 APUGURL 兌換 UAH
0.0001296461
1 APUGURL 兌換 VES
Bs0.00016578
1 APUGURL 兌換 PKR
Rs0.0008561002
1 APUGURL 兌換 KZT
0.001628635
1 APUGURL 兌換 THB
฿0.0001045949
1 APUGURL 兌換 TWD
NT$0.0001004811
1 APUGURL 兌換 CHF
Fr0.000002763
1 APUGURL 兌換 HKD
HK$0.0000238846
1 APUGURL 兌換 MAD
.د.م0.0000307614