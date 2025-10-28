Aptos Futures（APF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002003 $ 0.00002003 $ 0.00002003 24H最低價 $ 0.00002112 $ 0.00002112 $ 0.00002112 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002003$ 0.00002003 $ 0.00002003 24H最高價 $ 0.00002112$ 0.00002112 $ 0.00002112 歷史最高 $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 最低價 $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 漲跌幅（1H） +0.58% 漲跌幅（1D） +2.07% 漲跌幅（7D） +4.60% 漲跌幅（7D） +4.60%

Aptos Futures（APF）目前實時價格為 $0.00002047。過去 24 小時內，APF 的交易價格在 $ 0.00002003 至 $ 0.00002112 之間波動，市場活躍度顯著。APF 的歷史最高價為 $ 0.00078764，歷史最低價為 $ 0.0000173。

從短期表現來看，APF 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.58%，過去 24 小時內變動為 +2.07%，過去 7 天內累計變動為 +4.60%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aptos Futures（APF）市場資訊

市值 $ 17.45K$ 17.45K $ 17.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.48K$ 20.48K $ 20.48K 流通量 851.89M 851.89M 851.89M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aptos Futures 的目前市值為 $ 17.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APF 的流通量為 851.89M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.48K。