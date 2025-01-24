Apsis 價格 (APS)
今天 Apsis (APS) 的實時價格爲 1,631.13 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。APS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Apsis 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.78K USD
- Apsis 當天價格變化爲 -0.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.599396403986。
在過去30天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -143.2786223130。
在過去60天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +162.2736205020。
在過去90天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +565.5840201068532。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -14.599396403986
|-0.88%
|30天
|$ -143.2786223130
|-8.78%
|60天
|$ +162.2736205020
|+9.95%
|90天
|$ +565.5840201068532
|+53.08%
Apsis 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.30%
-0.88%
-10.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.
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|1 APS 兌換 AUD
A$2,577.1854
|1 APS 兌換 GBP
￡1,304.904
|1 APS 兌換 EUR
€1,549.5735
|1 APS 兌換 USD
$1,631.13
|1 APS 兌換 MYR
RM7,144.3494
|1 APS 兌換 TRY
₺58,231.341
|1 APS 兌換 JPY
¥253,004.5743
|1 APS 兌換 RUB
₽162,900.9531
|1 APS 兌換 INR
₹140,733.8964
|1 APS 兌換 IDR
Rp26,308,544.7039
|1 APS 兌換 PHP
₱95,209.0581
|1 APS 兌換 EGP
￡E.82,029.5277
|1 APS 兌換 BRL
R$9,656.2896
|1 APS 兌換 CAD
C$2,332.5159
|1 APS 兌換 BDT
৳198,671.634
|1 APS 兌換 NGN
₦2,536,733.376
|1 APS 兌換 UAH
₴68,409.5922
|1 APS 兌換 VES
Bs91,343.28
|1 APS 兌換 PKR
Rs454,090.2807
|1 APS 兌換 KZT
₸848,220.2226
|1 APS 兌換 THB
฿54,936.4584
|1 APS 兌換 TWD
NT$53,191.1493
|1 APS 兌換 CHF
Fr1,468.017
|1 APS 兌換 HKD
HK$12,690.1914
|1 APS 兌換 MAD
.د.م16,278.6774