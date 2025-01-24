Apsis 圖標

Apsis 價格 (APS)

USD

Apsis (APS) 實時價格圖表

$1,630.95
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-1.10%(1D)

今天 Apsis (APS) 的價格

今天 Apsis (APS) 的實時價格爲 1,631.13 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。APS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Apsis 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 10.78K USD
- Apsis 當天價格變化爲 -0.88%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Apsis (APS) 價格表現 USD

今天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -14.599396403986
在過去30天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -143.2786223130
在過去60天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +162.2736205020
在過去90天內，Apsis 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +565.5840201068532

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -14.599396403986-0.88%
30天$ -143.2786223130-8.78%
60天$ +162.2736205020+9.95%
90天$ +565.5840201068532+53.08%

Apsis (APS) 價格分析

Apsis 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1,582.11
$ 1,582.11$ 1,582.11

$ 1,663.02
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$ 165,956
$ 165,956$ 165,956

-0.30%

-0.88%

-10.54%

Apsis (APS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 10.78K
$ 10.78K$ 10.78K

0.00
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什麼是Apsis (APS)

Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.

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Apsis (APS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Apsis (APS) 的其他問題

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APS 兌換爲當地貨幣

1 APS 兌換 AUD
A$2,577.1854
1 APS 兌換 GBP
1,304.904
1 APS 兌換 EUR
1,549.5735
1 APS 兌換 USD
$1,631.13
1 APS 兌換 MYR
RM7,144.3494
1 APS 兌換 TRY
58,231.341
1 APS 兌換 JPY
¥253,004.5743
1 APS 兌換 RUB
162,900.9531
1 APS 兌換 INR
140,733.8964
1 APS 兌換 IDR
Rp26,308,544.7039
1 APS 兌換 PHP
95,209.0581
1 APS 兌換 EGP
￡E.82,029.5277
1 APS 兌換 BRL
R$9,656.2896
1 APS 兌換 CAD
C$2,332.5159
1 APS 兌換 BDT
198,671.634
1 APS 兌換 NGN
2,536,733.376
1 APS 兌換 UAH
68,409.5922
1 APS 兌換 VES
Bs91,343.28
1 APS 兌換 PKR
Rs454,090.2807
1 APS 兌換 KZT
848,220.2226
1 APS 兌換 THB
฿54,936.4584
1 APS 兌換 TWD
NT$53,191.1493
1 APS 兌換 CHF
Fr1,468.017
1 APS 兌換 HKD
HK$12,690.1914
1 APS 兌換 MAD
.د.م16,278.6774