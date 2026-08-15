aPriori Monad LST 今日價格

aPriori Monad LST (APRMON) 今日實時價格為 $ 0.02274547，過去 24 小時內變化了 1.90%。目前 APRMON 兌 USD 的匯率為 $ 0.02274547 每 APRMON。

aPriori Monad LST 目前市值在 $ 573,550 排名第 #-，流通供應量為 25.21M APRMON。過去 24 小時內，APRMON 的交易價格在 $ 0.02254928（低點）和 $ 0.02325911（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03891943，而歷史最低價為 $ 0.01667793。

短期表現方面，APRMON 在過去一小時內波動了 +0.17%，過去7 天內波動了 +1.33%。過去一天，總交易量達到 $ 22.43K。

aPriori Monad LST（APRMON）市場資訊

市值 $ 573.55K$ 573.55K $ 573.55K 成交量（24H） $ 22.43K$ 22.43K $ 22.43K 完全稀釋市值 $ 573.30K$ 573.30K $ 573.30K 流通量 25.21M 25.21M 25.21M 總供應量 25,205,066.22330029 25,205,066.22330029 25,205,066.22330029

aPriori Monad LST 的目前市值為 $ 573.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.43K。APRMON 的流通量為 25.21M，總供應量是 25205066.22330029，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 573.30K。