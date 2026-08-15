AppLovin xStock 今日價格

AppLovin xStock (APPX) 今日實時價格為 $ 317.86，過去 24 小時內變化了 8.68%。目前 APPX 兌 USD 的匯率為 $ 317.86 每 APPX。

AppLovin xStock 目前市值在 $ 348,339 排名第 #-，流通供應量為 1.10K APPX。過去 24 小時內，APPX 的交易價格在 $ 311.88（低點）和 $ 404.31（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 744.68，而歷史最低價為 $ 304.43。

短期表現方面，APPX 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -8.09%。過去一天，總交易量達到 $ 700.30。

AppLovin xStock（APPX）市場資訊

市值 $ 348.34K$ 348.34K $ 348.34K 成交量（24H） $ 700.30$ 700.30 $ 700.30 完全稀釋市值 $ 62.66M$ 62.66M $ 62.66M 流通量 1.10K 1.10K 1.10K 總供應量 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

AppLovin xStock 的目前市值為 $ 348.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 700.30。APPX 的流通量為 1.10K，總供應量是 197122.7793214158，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 62.66M。