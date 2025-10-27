APO（APO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.168377 $ 0.168377 $ 0.168377 24H最低價 $ 0.175713 $ 0.175713 $ 0.175713 24H最高價 24H最低價 $ 0.168377$ 0.168377 $ 0.168377 24H最高價 $ 0.175713$ 0.175713 $ 0.175713 歷史最高 $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 最低價 $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 漲跌幅（1H） +1.31% 漲跌幅（1D） -1.33% 漲跌幅（7D） -1.02% 漲跌幅（7D） -1.02%

APO（APO）目前實時價格為 $0.170585。過去 24 小時內，APO 的交易價格在 $ 0.168377 至 $ 0.175713 之間波動，市場活躍度顯著。APO 的歷史最高價為 $ 0.222348，歷史最低價為 $ 0.068552。

從短期表現來看，APO 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.31%，過去 24 小時內變動為 -1.33%，過去 7 天內累計變動為 -1.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

APO（APO）市場資訊

市值 $ 167.25K$ 167.25K $ 167.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.12M$ 34.12M $ 34.12M 流通量 980.44K 980.44K 980.44K 總供應量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

APO 的目前市值為 $ 167.25K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APO 的流通量為 980.44K，總供應量是 200000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.12M。