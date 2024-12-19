apM Coin 圖標

apM Coin 價格 (APM)

USD

apM Coin (APM) 實時價格圖表

$0.00347073
$0.00347073$0.00347073
-2.50%(1D)

今天 apM Coin (APM) 的價格

今天 apM Coin (APM) 的實時價格爲 0.00347073 USD。目前其市值爲 $ 1.25M USD。APM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
apM Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 248.91K USD
- apM Coin 當天價格變化爲 -2.56%
- 其循環供應量爲 361.88M USD

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apM Coin (APM) 價格表現 USD

今天內，apM Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，apM Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000504491
在過去60天內，apM Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002150440
在過去90天內，apM Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000248906363846357

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.56%
30天$ +0.0000504491+1.45%
60天$ -0.0002150440-6.19%
90天$ -0.000248906363846357-6.69%

apM Coin (APM) 價格分析

apM Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00332135
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$ 0.00367077
$ 0.00367077$ 0.00367077

$ 1.066
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+0.19%

-2.56%

-5.09%

apM Coin (APM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 248.91K
$ 248.91K$ 248.91K

361.88M
361.88M 361.88M

什麼是apM Coin (APM)

A customer rewards management and payment platform for the wholesale fashion market

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apM Coin (APM) 資源

官網

大家還在問：關於 apM Coin (APM) 的其他問題

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APM 兌換爲當地貨幣

1 APM 兌換 AUD
A$0.005553168
1 APM 兌換 GBP
0.0027418767
1 APM 兌換 EUR
0.0033319008
1 APM 兌換 USD
$0.00347073
1 APM 兌換 MYR
RM0.015618285
1 APM 兌換 TRY
0.1217185011
1 APM 兌換 JPY
¥0.5449393173
1 APM 兌換 RUB
0.3600535302
1 APM 兌換 INR
0.2952897084
1 APM 兌換 IDR
Rp56.8972040112
1 APM 兌換 PHP
0.2048771919
1 APM 兌換 EGP
￡E.0.176660157
1 APM 兌換 BRL
R$0.0219003063
1 APM 兌換 CAD
C$0.0049631439
1 APM 兌換 BDT
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1 APM 兌換 NGN
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1 APM 兌換 UAH
0.1456665381
1 APM 兌換 VES
Bs0.1735365
1 APM 兌換 PKR
Rs0.9656959152
1 APM 兌換 KZT
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1 APM 兌換 THB
฿0.119740185
1 APM 兌換 TWD
NT$0.1132152126
1 APM 兌換 CHF
Fr0.0030889497
1 APM 兌換 HKD
HK$0.0269675721
1 APM 兌換 MAD
.د.م0.0346378854