APIX（APIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 $ 0 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.40% 漲跌幅（1D） -0.07% 漲跌幅（7D） -5.79%

APIX（APIX）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，APIX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。APIX 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，APIX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.40%，過去 24 小時內變動為 -0.07%，過去 7 天內累計變動為 -5.79%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

APIX（APIX）市場資訊

市值 $ 538.57K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 541.91K 流通量 9.83B 總供應量 9,888,750,000.0

APIX 的目前市值為 $ 538.57K, 它過去 24 小時的交易量為 --。APIX 的流通量為 9.83B，總供應量是 9888750000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 541.91K。