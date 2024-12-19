Apicoin 圖標

Apicoin 價格 (API)

USD

Apicoin (API) 實時價格圖表

$0.00130611
$0.00130611$0.00130611
-20.60%(1D)

今天 Apicoin (API) 的價格

今天 Apicoin (API) 的實時價格爲 0.00131141 USD。目前其市值爲 $ 1.31M USD。API 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Apicoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 169.81K USD
- Apicoin 當天價格變化爲 -20.97%
- 其循環供應量爲 1000.00M USD

在獲取 MEXC 上從 API兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 API 價格信息的首選平臺。

Apicoin (API) 價格表現 USD

今天內，Apicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000347997239465197
在過去30天內，Apicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Apicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Apicoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000347997239465197-20.97%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Apicoin (API) 價格分析

Apicoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00121001
$ 0.00121001$ 0.00121001

$ 0.00170996
$ 0.00170996$ 0.00170996

$ 0.00324631
$ 0.00324631$ 0.00324631

-0.06%

-20.97%

-21.98%

Apicoin (API) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 169.81K
$ 169.81K$ 169.81K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

什麼是Apicoin (API)

Apicoin ($API) is the official token of API, the first AI-powered crypto influencer (KOL). Combining advanced machine learning with community engagement, $API delivers real-time sh*tcoin calls, trend analysis, and trading insights. With unique utilities like staking, exclusive NFTs, and access to a gated Call Lounge, $API aims to empower degens with cutting-edge tools and exclusive perks. Future plans include AI-powered livestreaming for live calls, market trends, and community interaction, solidifying $API as the ultimate degen utility token.

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Apicoin (API) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Apicoin (API) 的其他問題

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API 兌換爲當地貨幣

1 API 兌換 AUD
A$0.002098256
1 API 兌換 GBP
0.0010360139
1 API 兌換 EUR
0.0012589536
1 API 兌換 USD
$0.00131141
1 API 兌換 MYR
RM0.005901345
1 API 兌換 TRY
0.0459911487
1 API 兌換 JPY
¥0.2059044841
1 API 兌換 RUB
0.1360456734
1 API 兌換 INR
0.1115747628
1 API 兌換 IDR
Rp21.4985211504
1 API 兌換 PHP
0.0774125323
1 API 兌換 EGP
￡E.0.066750769
1 API 兌換 BRL
R$0.0082749971
1 API 兌換 CAD
C$0.0018753163
1 API 兌換 BDT
0.156713495
1 API 兌換 NGN
2.039504832
1 API 兌換 UAH
0.0550398777
1 API 兌換 VES
Bs0.0655705
1 API 兌換 PKR
Rs0.3648867184
1 API 兌換 KZT
0.6855133493
1 API 兌換 THB
฿0.045243645
1 API 兌換 TWD
NT$0.0427781942
1 API 兌換 CHF
Fr0.0011671549
1 API 兌換 HKD
HK$0.0101896557
1 API 兌換 MAD
.د.م0.0130878718