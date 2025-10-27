ApeStrategy（APESTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00349491 $ 0.00349491 $ 0.00349491 24H最低價 $ 0.00403429 $ 0.00403429 $ 0.00403429 24H最高價 24H最低價 $ 0.00349491$ 0.00349491 $ 0.00349491 24H最高價 $ 0.00403429$ 0.00403429 $ 0.00403429 歷史最高 $ 0.0246464$ 0.0246464 $ 0.0246464 最低價 $ 0.00205629$ 0.00205629 $ 0.00205629 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） -12.04% 漲跌幅（7D） -30.67% 漲跌幅（7D） -30.67%

ApeStrategy（APESTR）目前實時價格為 $0.00354831。過去 24 小時內，APESTR 的交易價格在 $ 0.00349491 至 $ 0.00403429 之間波動，市場活躍度顯著。APESTR 的歷史最高價為 $ 0.0246464，歷史最低價為 $ 0.00205629。

從短期表現來看，APESTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 -12.04%，過去 7 天內累計變動為 -30.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ApeStrategy（APESTR）市場資訊

市值 $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.45M$ 3.45M $ 3.45M 流通量 970.54M 970.54M 970.54M 總供應量 970,538,731.1858919 970,538,731.1858919 970,538,731.1858919

ApeStrategy 的目前市值為 $ 3.45M, 它過去 24 小時的交易量為 --。APESTR 的流通量為 970.54M，總供應量是 970538731.1858919，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.45M。