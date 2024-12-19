Aperture Finance 圖標

Aperture Finance 價格 (APTR)

USD

Aperture Finance (APTR) 實時價格圖表

$0.00932457
$0.00932457$0.00932457
-7.70%(1D)

今天 Aperture Finance (APTR) 的價格

今天 Aperture Finance (APTR) 的實時價格爲 0.0093596 USD。目前其市值爲 $ 850.79K USD。APTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Aperture Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 83.25K USD
- Aperture Finance 當天價格變化爲 -7.35%
- 其循環供應量爲 90.90M USD

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Aperture Finance (APTR) 價格表現 USD

今天內，Aperture Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000743196652284074
在過去30天內，Aperture Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028477313
在過去60天內，Aperture Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061333777
在過去90天內，Aperture Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.004686317637475443

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000743196652284074-7.35%
30天$ -0.0028477313-30.42%
60天$ +0.0061333777+65.53%
90天$ +0.004686317637475443+100.28%

Aperture Finance (APTR) 價格分析

Aperture Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00883476
$ 0.00883476$ 0.00883476

$ 0.01045907
$ 0.01045907$ 0.01045907

$ 0.149148
$ 0.149148$ 0.149148

+0.30%

-7.35%

-14.77%

Aperture Finance (APTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 850.79K
$ 850.79K$ 850.79K

$ 83.25K
$ 83.25K$ 83.25K

90.90M
90.90M 90.90M

什麼是Aperture Finance (APTR)

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Aperture Finance (APTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Aperture Finance (APTR) 的其他問題

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APTR 兌換爲當地貨幣

1 APTR 兌換 AUD
A$0.01497536
1 APTR 兌換 GBP
0.007394084
1 APTR 兌換 EUR
0.008985216
1 APTR 兌換 USD
$0.0093596
1 APTR 兌換 MYR
RM0.0421182
1 APTR 兌換 TRY
0.328241172
1 APTR 兌換 JPY
¥1.469550796
1 APTR 兌換 RUB
0.970964904
1 APTR 兌換 INR
0.796314768
1 APTR 兌換 IDR
Rp153.436041024
1 APTR 兌換 PHP
0.552497188
1 APTR 兌換 EGP
￡E.0.47640364
1 APTR 兌換 BRL
R$0.059059076
1 APTR 兌換 CAD
C$0.013384228
1 APTR 兌換 BDT
1.1184722
1 APTR 兌換 NGN
14.55604992
1 APTR 兌換 UAH
0.392822412
1 APTR 兌換 VES
Bs0.46798
1 APTR 兌換 PKR
Rs2.604215104
1 APTR 兌換 KZT
4.892543708
1 APTR 兌換 THB
฿0.3229062
1 APTR 兌換 TWD
NT$0.305310152
1 APTR 兌換 CHF
Fr0.008330044
1 APTR 兌換 HKD
HK$0.072724092
1 APTR 兌換 MAD
.د.م0.093408808