Apeiron 圖標

Apeiron 價格 (APRS)

USD

Apeiron (APRS) 實時價格圖表

$0.147926
$0.147926$0.147926
-9.20%(1D)

今天 Apeiron (APRS) 的價格

今天 Apeiron (APRS) 的實時價格爲 0.147901 USD。目前其市值爲 $ 17.05M USD。APRS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Apeiron 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.18M USD
- Apeiron 當天價格變化爲 -9.22%
- 其循環供應量爲 115.29M USD

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Apeiron (APRS) 價格表現 USD

今天內，Apeiron 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0150254571123562
在過去30天內，Apeiron 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0745649103
在過去60天內，Apeiron 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0372135480
在過去90天內，Apeiron 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01476024905645746

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0150254571123562-9.22%
30天$ +0.0745649103+50.42%
60天$ +0.0372135480+25.16%
90天$ -0.01476024905645746-9.07%

Apeiron (APRS) 價格分析

Apeiron 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.139839
$ 0.139839$ 0.139839

$ 0.165715
$ 0.165715$ 0.165715

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

-0.07%

-9.22%

-26.34%

Apeiron (APRS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 17.05M
$ 17.05M$ 17.05M

$ 9.18M
$ 9.18M$ 9.18M

115.29M
115.29M 115.29M

什麼是Apeiron (APRS)

APRS is the token for the Apeiron game ecosystem.

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Apeiron (APRS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Apeiron (APRS) 的其他問題

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APRS 兌換爲當地貨幣

1 APRS 兌換 AUD
A$0.2366416
1 APRS 兌換 GBP
0.11684179
1 APRS 兌換 EUR
0.14198496
1 APRS 兌換 USD
$0.147901
1 APRS 兌換 MYR
RM0.6655545
1 APRS 兌換 TRY
5.18688807
1 APRS 兌換 JPY
¥23.22193601
1 APRS 兌換 RUB
15.34324974
1 APRS 兌換 INR
12.58341708
1 APRS 兌換 IDR
Rp2,424.60616944
1 APRS 兌換 PHP
8.73059603
1 APRS 兌換 EGP
￡E.7.5281609
1 APRS 兌換 BRL
R$0.93325531
1 APRS 兌換 CAD
C$0.21149843
1 APRS 兌換 BDT
17.6741695
1 APRS 兌換 NGN
230.0156352
1 APRS 兌換 UAH
6.20740497
1 APRS 兌換 VES
Bs7.39505
1 APRS 兌換 PKR
Rs41.15197424
1 APRS 兌換 KZT
77.31228973
1 APRS 兌換 THB
฿5.1025845
1 APRS 兌換 TWD
NT$4.82453062
1 APRS 兌換 CHF
Fr0.13163189
1 APRS 兌換 HKD
HK$1.14919077
1 APRS 兌換 MAD
.د.م1.47605198