ApeChainHOES（HOES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 24H最低價 $ 0.00001335 $ 0.00001335 $ 0.00001335 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001235$ 0.00001235 $ 0.00001235 24H最高價 $ 0.00001335$ 0.00001335 $ 0.00001335 歷史最高 $ 0.000086$ 0.000086 $ 0.000086 最低價 $ 0.00000839$ 0.00000839 $ 0.00000839 漲跌幅（1H） +0.85% 漲跌幅（1D） -2.38% 漲跌幅（7D） -21.24% 漲跌幅（7D） -21.24%

ApeChainHOES（HOES）目前實時價格為 $0.00001259。過去 24 小時內，HOES 的交易價格在 $ 0.00001235 至 $ 0.00001335 之間波動，市場活躍度顯著。HOES 的歷史最高價為 $ 0.000086，歷史最低價為 $ 0.00000839。

從短期表現來看，HOES 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.85%，過去 24 小時內變動為 -2.38%，過去 7 天內累計變動為 -21.24%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ApeChainHOES（HOES）市場資訊

市值 $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ApeChainHOES 的目前市值為 $ 12.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HOES 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.59K。