ApeBond 今日價格

ApeBond (ABOND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 ABOND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ABOND。

ApeBond 目前市值在 $ 149,280 排名第 #-，流通供應量為 380.97M ABOND。過去 24 小時內，ABOND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.054057，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ABOND 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +6.16%。過去一天，總交易量達到 $ 2.07。

ApeBond（ABOND）市場資訊

市值 $ 149.28K$ 149.28K $ 149.28K 成交量（24H） $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 完全稀釋市值 $ 154.40K$ 154.40K $ 154.40K 流通量 380.97M 380.97M 380.97M 總供應量 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575 350,376,485.79242575

ApeBond 的目前市值為 $ 149.28K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.07。ABOND 的流通量為 380.97M，總供應量是 350376485.79242575，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 154.40K。