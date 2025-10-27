Anzens USDA（USDA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最低價 $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 24H最高價 24H最低價 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H最高價 $ 1.051$ 1.051 $ 1.051 歷史最高 $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 最低價 $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） -2.03% 漲跌幅（7D） +1.92% 漲跌幅（7D） +1.92%

Anzens USDA（USDA）目前實時價格為 $1.03。過去 24 小時內，USDA 的交易價格在 $ 1.0 至 $ 1.051 之間波動，市場活躍度顯著。USDA 的歷史最高價為 $ 1.11，歷史最低價為 $ 0.529751。

從短期表現來看，USDA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 -2.03%，過去 7 天內累計變動為 +1.92%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Anzens USDA（USDA）市場資訊

市值 $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.39M$ 10.39M $ 10.39M 流通量 10.08M 10.08M 10.08M 總供應量 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

Anzens USDA 的目前市值為 $ 10.39M, 它過去 24 小時的交易量為 --。USDA 的流通量為 10.08M，總供應量是 10081677.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.39M。