AnyDex 價格 (ADX)
今天 AnyDex (ADX) 的實時價格爲 0.02143358 USD。目前其市值爲 $ 214.34K USD。ADX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
AnyDex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 120.24 USD
- AnyDex 當天價格變化爲 -4.90%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，AnyDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00110656290512666。
在過去30天內，AnyDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030185575。
在過去60天內，AnyDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0154803710。
在過去90天內，AnyDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00110656290512666
|-4.90%
|30天
|$ -0.0030185575
|-14.08%
|60天
|$ -0.0154803710
|-72.22%
|90天
|$ 0
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AnyDex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-4.90%
-19.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
AnyDex is a decentralized platform that enables users to trade a wide range of assets, including DeFi tokens, Real-World Assets (RWAs), stocks, options, and indexes. Built on the ERC20 network, AnyDex facilitates impactless, gasless, and synthetic trades, providing seamless exchange opportunities for a variety of financial instruments. The platform's model focuses on bridging the gap between traditional finance (TradFi) and the decentralized ecosystem, targeting multi-trillion-dollar markets. Instead of using a proprietary token, AnyDex supports tokenization with $USDT backing, ensuring reduced risk of de-pegging.
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|1 ADX 兌換 AUD
A$0.0340793922
|1 ADX 兌換 GBP
￡0.0169325282
|1 ADX 兌換 EUR
€0.0205762368
|1 ADX 兌換 USD
$0.02143358
|1 ADX 兌換 MYR
RM0.09645111
|1 ADX 兌換 TRY
₺0.752318658
|1 ADX 兌換 JPY
¥3.371502134
|1 ADX 兌換 RUB
₽2.2074444042
|1 ADX 兌換 INR
₹1.823997658
|1 ADX 兌換 IDR
Rp351.3701077152
|1 ADX 兌換 PHP
₱1.2654385632
|1 ADX 兌換 EGP
￡E.1.0913978936
|1 ADX 兌換 BRL
R$0.131816517
|1 ADX 兌換 CAD
C$0.0306500194
|1 ADX 兌換 BDT
৳2.5615271458
|1 ADX 兌換 NGN
₦33.2818486882
|1 ADX 兌換 UAH
₴0.8997816884
|1 ADX 兌換 VES
Bs1.071679
|1 ADX 兌換 PKR
Rs5.9651796498
|1 ADX 兌換 KZT
₸11.245127747
|1 ADX 兌換 THB
฿0.7407445248
|1 ADX 兌換 TWD
NT$0.6995920512
|1 ADX 兌換 CHF
Fr0.0190758862
|1 ADX 兌換 HKD
HK$0.1665389166
|1 ADX 兌換 MAD
.د.م0.2149788074