Antscoin 今日價格

Antscoin (ANTS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.58%。目前 ANTS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANTS。

Antscoin 目前市值在 $ 12,732.38 排名第 #-，流通供應量為 999.65M ANTS。過去 24 小時內，ANTS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANTS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.23%。過去一天，總交易量達到 --。

Antscoin（ANTS）市場資訊

市值 $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.73K$ 12.73K $ 12.73K 流通量 999.65M 999.65M 999.65M 總供應量 999,653,635.180796 999,653,635.180796 999,653,635.180796

Antscoin 的目前市值為 $ 12.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANTS 的流通量為 999.65M，總供應量是 999653635.180796，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.73K。