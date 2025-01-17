Anti Rug Agent 價格 (ANTIRUG)
今天 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 的實時價格爲 0.00616098 USD。目前其市值爲 $ 6.16M USD。ANTIRUG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Anti Rug Agent 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.85M USD
- Anti Rug Agent 當天價格變化爲 -14.71%
- 其循環供應量爲 999.82M USD
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今天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001063178905246902。
在過去30天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.001063178905246902
|-14.71%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Anti Rug Agent 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+5.55%
-14.71%
+272.59%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
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|1 ANTIRUG 兌換 AUD
A$0.009857568
|1 ANTIRUG 兌換 GBP
￡0.0049903938
|1 ANTIRUG 兌換 EUR
€0.0059761506
|1 ANTIRUG 兌換 USD
$0.00616098
|1 ANTIRUG 兌換 MYR
RM0.02772441
|1 ANTIRUG 兌換 TRY
₺0.2182835214
|1 ANTIRUG 兌換 JPY
¥0.955876047
|1 ANTIRUG 兌換 RUB
₽0.6337800126
|1 ANTIRUG 兌換 INR
₹0.5334792582
|1 ANTIRUG 兌換 IDR
Rp100.9996559712
|1 ANTIRUG 兌換 PHP
₱0.3608485986
|1 ANTIRUG 兌換 EGP
￡E.0.310513392
|1 ANTIRUG 兌換 BRL
R$0.0371507094
|1 ANTIRUG 兌換 CAD
C$0.0088102014
|1 ANTIRUG 兌換 BDT
৳0.7490519484
|1 ANTIRUG 兌換 NGN
₦9.5965272774
|1 ANTIRUG 兌換 UAH
₴0.2598701364
|1 ANTIRUG 兌換 VES
Bs0.33269292
|1 ANTIRUG 兌換 PKR
Rs1.7189750298
|1 ANTIRUG 兌換 KZT
₸3.26839989
|1 ANTIRUG 兌換 THB
฿0.2128002492
|1 ANTIRUG 兌換 TWD
NT$0.2027578518
|1 ANTIRUG 兌換 CHF
Fr0.0056064918
|1 ANTIRUG 兌換 HKD
HK$0.0479324244
|1 ANTIRUG 兌換 MAD
.د.م0.061917849