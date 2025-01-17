Anti Rug Agent 圖標

Anti Rug Agent 價格 (ANTIRUG)

USD

Anti Rug Agent (ANTIRUG) 實時價格圖表

$0.00616098
$0.00616098$0.00616098
-14.70%(1D)

今天 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 的價格

今天 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 的實時價格爲 0.00616098 USD。目前其市值爲 $ 6.16M USD。ANTIRUG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Anti Rug Agent 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.85M USD
- Anti Rug Agent 當天價格變化爲 -14.71%
- 其循環供應量爲 999.82M USD

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Anti Rug Agent (ANTIRUG) 價格表現 USD

今天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001063178905246902
在過去30天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Anti Rug Agent 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.001063178905246902-14.71%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Anti Rug Agent (ANTIRUG) 價格分析

Anti Rug Agent 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00481679
$ 0.00481679$ 0.00481679

$ 0.00790929
$ 0.00790929$ 0.00790929

$ 0.00830961
$ 0.00830961$ 0.00830961

+5.55%

-14.71%

+272.59%

Anti Rug Agent (ANTIRUG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.16M
$ 6.16M$ 6.16M

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

999.82M
999.82M 999.82M

什麼是Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

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Anti Rug Agent (ANTIRUG) 資源

官網

大家還在問：關於 Anti Rug Agent (ANTIRUG) 的其他問題

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ANTIRUG 兌換爲當地貨幣

1 ANTIRUG 兌換 AUD
A$0.009857568
1 ANTIRUG 兌換 GBP
0.0049903938
1 ANTIRUG 兌換 EUR
0.0059761506
1 ANTIRUG 兌換 USD
$0.00616098
1 ANTIRUG 兌換 MYR
RM0.02772441
1 ANTIRUG 兌換 TRY
0.2182835214
1 ANTIRUG 兌換 JPY
¥0.955876047
1 ANTIRUG 兌換 RUB
0.6337800126
1 ANTIRUG 兌換 INR
0.5334792582
1 ANTIRUG 兌換 IDR
Rp100.9996559712
1 ANTIRUG 兌換 PHP
0.3608485986
1 ANTIRUG 兌換 EGP
￡E.0.310513392
1 ANTIRUG 兌換 BRL
R$0.0371507094
1 ANTIRUG 兌換 CAD
C$0.0088102014
1 ANTIRUG 兌換 BDT
0.7490519484
1 ANTIRUG 兌換 NGN
9.5965272774
1 ANTIRUG 兌換 UAH
0.2598701364
1 ANTIRUG 兌換 VES
Bs0.33269292
1 ANTIRUG 兌換 PKR
Rs1.7189750298
1 ANTIRUG 兌換 KZT
3.26839989
1 ANTIRUG 兌換 THB
฿0.2128002492
1 ANTIRUG 兌換 TWD
NT$0.2027578518
1 ANTIRUG 兌換 CHF
Fr0.0056064918
1 ANTIRUG 兌換 HKD
HK$0.0479324244
1 ANTIRUG 兌換 MAD
.د.م0.061917849