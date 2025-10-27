Anthropic PreStocks（ANTHROPIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 160.46 $ 160.46 $ 160.46 24H最低價 $ 166.48 $ 166.48 $ 166.48 24H最高價 24H最低價 $ 160.46$ 160.46 $ 160.46 24H最高價 $ 166.48$ 166.48 $ 166.48 歷史最高 $ 185.63$ 185.63 $ 185.63 最低價 $ 124.62$ 124.62 $ 124.62 漲跌幅（1H） -0.15% 漲跌幅（1D） +0.23% 漲跌幅（7D） -0.83% 漲跌幅（7D） -0.83%

Anthropic PreStocks（ANTHROPIC）目前實時價格為 $162.25。過去 24 小時內，ANTHROPIC 的交易價格在 $ 160.46 至 $ 166.48 之間波動，市場活躍度顯著。ANTHROPIC 的歷史最高價為 $ 185.63，歷史最低價為 $ 124.62。

從短期表現來看，ANTHROPIC 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.15%，過去 24 小時內變動為 +0.23%，過去 7 天內累計變動為 -0.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Anthropic PreStocks（ANTHROPIC）市場資訊

市值 $ 808.01K$ 808.01K $ 808.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 808.01K$ 808.01K $ 808.01K 流通量 4.98K 4.98K 4.98K 總供應量 4,979.999423247 4,979.999423247 4,979.999423247

Anthropic PreStocks 的目前市值為 $ 808.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANTHROPIC 的流通量為 4.98K，總供應量是 4979.999423247，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 808.01K。