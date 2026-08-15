Ante Games 今日價格

Ante Games (ANTE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.00%。目前 ANTE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ANTE。

Ante Games 目前市值在 $ 70,053 排名第 #-，流通供應量為 999.97M ANTE。過去 24 小時內，ANTE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ANTE 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -27.70%。過去一天，總交易量達到 --。

Ante Games（ANTE）市場資訊

市值 $ 70.05K$ 70.05K $ 70.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 70.05K$ 70.05K $ 70.05K 流通量 999.97M 999.97M 999.97M 總供應量 999,970,387.608188 999,970,387.608188 999,970,387.608188

Ante Games 的目前市值為 $ 70.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANTE 的流通量為 999.97M，總供應量是 999970387.608188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.05K。