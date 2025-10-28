ANT COLONY（ANTS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001426 $ 0.00001426 $ 0.00001426 24H最低價 $ 0.00001481 $ 0.00001481 $ 0.00001481 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001426$ 0.00001426 $ 0.00001426 24H最高價 $ 0.00001481$ 0.00001481 $ 0.00001481 歷史最高 $ 0.0019544$ 0.0019544 $ 0.0019544 最低價 $ 0.00001283$ 0.00001283 $ 0.00001283 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.05% 漲跌幅（7D） -2.42% 漲跌幅（7D） -2.42%

ANT COLONY（ANTS）目前實時價格為 $0.00001433。過去 24 小時內，ANTS 的交易價格在 $ 0.00001426 至 $ 0.00001481 之間波動，市場活躍度顯著。ANTS 的歷史最高價為 $ 0.0019544，歷史最低價為 $ 0.00001283。

從短期表現來看，ANTS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.05%，過去 7 天內累計變動為 -2.42%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ANT COLONY（ANTS）市場資訊

市值 $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.32K$ 14.32K $ 14.32K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 總供應量 999,102,187.620795 999,102,187.620795 999,102,187.620795

ANT COLONY 的目前市值為 $ 14.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ANTS 的流通量為 999.10M，總供應量是 999102187.620795，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.32K。